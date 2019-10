Candidata del centrodestra al 57%, Bianconi al 37,5%. Vola l’affluenza

L’Umbria rischia di diventare così un nuovo casus belli per quella fetta di grillini (con gli ex ministri Barbara Lezzi e Giulia Grillo in testa) che, in realtà, puntano a rivoluzionare la leadership del Movimento e, in parte, anche a depotenziare il ruolo della Casaleggio. Una battaglia sulla quale, al momento, Di Maio sorvola. In fondo, ragionano i suoi fedelissimi, il capo politico è stato tra i più restii a dare il via all’alleanza civica con il Pd e l’esito del voto in Umbria non fa che dargli ragione. Non solo. Di Maio, spiegano i suoi, da giorni calca le città dell’Umbria laddove solo un manipolo di parlamentari – da Paola Taverno a Fabio Massimo Castaldo – hanno scelto di fare campagna elettorale. E, non caso, nel comizio di chiusura Taverna sottolineava: “io ci metto la faccia, quando si perde e quando si vince”. Certo, il voto in Umbria frena, di tanto, le ambizioni di chi nella coalizione con il Pd ci crede: da Beppe Grillo a Roberto Fico, fino a Giuseppe Conte. Proprio il premier, nella parte finale della campagna elettorale, ha scelto di scendere in campo. Ma, per il M5S, non basta. Conte, si ragiona tra i Cinque Stelle, se crede davvero in un’alleanza con i Dem ci deve mettere la faccia. Il Pd cerca di minimizzare la sconfitta.

Tra i Dem si sottolinea come lo scandalo Sanitopoli non permetteva speranze di vittoria. Per di più, si ragiona nel Pd, il voto umbro rispetta un trend ben consolidato nella Regione: gran parte dei principali Comuni è in mano al centrodestra e alle politiche del 2018, ad eccezione dell’area di Gubbio e del confine con la Toscana, Lega, FI e Fdi erano la prima coalizione dappertutto. L’orami sicuro tsunami leghista riaccende anche la battaglia interna alla coalizione del centrodestra. Una coalizione nella quale Silvio Berlusconi rischia di vedersi superato da Giorgia Meloni. E il dato potrebbe accelerare le forze centripete che affliggono gli azzuri, sia verso Italia Viva sia verso Fdi. Non solo. Con una FI “terza gamba” della coalizione diminuisce nettamente il peso dell’ex Cavaliere nella scelta dei candidati presidente nelle Regionali del 2020. Con Salvini che guarda al voto del 26 gennaio in Calabria e soprattutto Emilia-Romagna: è scardinando l’ultimo fortino rosso che l’ex ministro punta a far cadere il governo.