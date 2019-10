FDI, PISANA APPROVA NOSTRA MOZIONE SU POTERI DI ROMA CAPITALE

«Fratelli d’Italia ha ripresentato oggi in Consiglio Regionale la propria mozione sui poteri di Roma Capitale, per sollecitare presidente, giunta e consiglieri, che spesso solo a parole sostengono la necessità di uno statuto speciale per Roma, a compiere un gesto concreto che ci avvicini a questo ineludibile provvedimento, già sancito dalla deliberaá dell’Assemblea capitolina del 2013, documento determinante ma non esaustivo che necessita di ulteriore perfezionamento». Così in una nota il capogruppo e i consiglieri FdI in Consiglio regionale del Lazio Fabrizio Ghera, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini. «La mozione Impegna la Giunta del Lazio a prevedere uno stanziamento di fondi e le iniziative necessarie a rafforzare prerogative di Roma – aggiungono – Con questa mozione Fdi chiede che la città sia equiparata alle altre capitali europee, a partire da concetti base come la garanzia di servizi efficienti e di una corretta gestione dei flussi turistici e dei pendolari, cominciando con il miglioramento del trasporto pubblico. Indipendentemente dalla pessima amministrazione del sindaco Raggi che ha tanto danneggiato l’immagine di Roma e di molto peggiorato la qualità della vita dei cittadini, Fdi chiede che la città sia dotata di risorse sufficienti a far fronte prontamente a particolari situazioni e agli eventi eccezionali a cui è sottoposta per il suo ruolo di capitale. Non ci sono più scuse per Zingaretti e la sua maggioranza, è ora che la Regione contribuisca all’operazione rilancio della Città Eterna, affinché possa tornare ad essere pregiato biglietto da visita dell’Italia nel mondo. Approfittiamo – concludono i FdI – per ringraziare i colleghi Maselli, Aurigemma, Pirozzi, Simeone e Corrotti per aver sostenuto la mozione senza i distinguo di Pd e M5S».(

