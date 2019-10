SERVONO PANNOLONI AGLI OSPITI DEL CEM DI VIA RAMAZZINI

ASL ROMA3/ Una richiesta di aiuto

Raccogliamo da Facebook un inquietante appello dal Cem di via Ramazzini, la struttura che ospita storicamente un gruppo di disabili con gravi patologie. E’ una vicenda umana, sociale e sanitaria che accompagnamo da anni e che ci sta molto a cuore. L’appello, indirettamente, è rivolto anche al direttore generale della Asl di riferimento, la Roma 3. Vitaliano de Salazar è persona accorta e disponibile. Certamente farà la sua parte.

Cari Amici, sono la mamma di Barbara, una ragazza cerebrolesa da forbice e asfissia neonatale, con una grave disabilità. Se avete pannoloni e traverse che non vi oc corrono potete regalarli ai nostri ragazzi, anche loro con gravi disabilità che vivono al Cem/Cri, un centro ex articolo 26 in via Ramazzini 31. I pannoloni che ci passa la Asl non sono sufficienti, magari qualcuno li ha e non li usa più. Vi ringrazio e vi saluto caramente.

Maria Cidoni

