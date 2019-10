Anzio, avvocato ucciso a coltellate dalla ex

Un avvocato del Foro di Velletri, G.C., 57 anni di Anzio, è stato ucciso alle 19 di ieri nel suo studio legale in via Ardeatina, ad Anzio Colonia, dalla sua ex compagna romena M.B. con la quale aveva una figlia. La donna, fermata dai carabinieri ancora sul posto, ha colpito l’avvocato con diverse coltellate alla gola al culmine dell’ennesima lite. Sembra, secondo il racconto di diverse persone, che la donna perseguitasse la vittima da un po di tempo.

Ieri pomeriggio, nello studio legale, l’ennesima lite è sfociata nell’omicidio.

La 39enne fermata dai carabinieri sul suo profilo Facebook scriveva: “Non si sceglie di avere una persona accanto per peggiorare la propria vita, ma per migliorarla. E se l’amore non porta a questo o non è amore o è un amore malato”. Poco più di un mese fa aveva impostato come immagine del profilo una fata con una spada in pugno, come a presagire quanto accaduto.