Inter in testa con Lautaro e Lukako. Brescia ko

BRESCIA – Inter regina per una notte. “Dobbiamo solo recuperare, facciamo 7 partite in 20 giorni. È un’anomalia. Ci sono altre squadre che hanno giocato 7 partite in 20 giorni? È davvero molto strano” Ha detto Antonio Conte, che non è contento dei troppi impegni ravvicinati della sua squadra, ch comunque ha reagito bene, ma sentono la fatica perchè hanno giocato la quarta partita in nove giorni.

“Ora recuperiamo perché sabato giochiamo col Bologna e poi c’è il Borussia – ha continuato l’allenatore dell’Inter ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Brescia – Sfido chiunque a giocare quattro partite in nove giorni. Brescia è un campo difficile, altre squadre hanno sofferto. Mi piacerebbe avere più tempo a disposizione per la preparazione. Corini sta facendo benissimo, gli auguro il meglio”.

Ti potrebbero interessare anche: