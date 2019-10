ROMA, MONUMENTI, MOSTRE E MUSEI GRATIS DOMENICA 3 NOVEMBRE. L’ELENCO COMPLETO

Torna l’iniziativa #DomenicaInMuseo, ingresso gratuito per visitare i monumenti di Roma, Colosseo e Pantheon compresi e i musei statali, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Aperto al pubblico gratuitamente anche “Forum Pass. Alla scoperta dei Fori” il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali – realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT – alla quale si può accedere attraverso cinque ingressi: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana).

È possibile visitare gratuitamente le numerose esposizioni in corso, ad eccezione della mostra Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma. E’ consentito l’ingresso con biglietto ridotto solo ai possessori della MIC Card.

Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte è la splendida esposizione ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo Caffarelli, omaggio a uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano con una selezione di opere di grande prestigio provenienti da collezioni italiane e straniere. Nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori continua L’Arte Ritrovata, un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri.

Alla Centrale Montemartini due importanti mostre di argomento diverso. Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta e 110 anni di luce. ACEA e ROMA, esposizione che celebra la ricorrenza dei centodieci anni di vita ed attività dell’Azienda Comunale Energia e Ambiente, nata nel 1909.

Alla Galleria d’Arte Moderna prosegue fino al 10 novembre Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, riflessione sulla figura femminile attraverso artisti di diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Inoltre, nel chiostro della Galleria, Wechselspiel, le installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler costituiscono un doppio percorso che si collega sia alla mostra Donne sia alle sculture del chiostro.

Al Museo di Roma in Trastevere inaugura Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini con l’esposizione della serie di 76 piccoli dipinti a olio su carta, cartone e legno, eseguiti fra il 1885 e il 1936, che costituiscono un corpus di grande interesse delle collezioni del Museo. Proseguono inoltre, fino al 24 novembre, 1989: Rivoluzione di Velluto, alcuni scatti iconici eseguiti da quindici tra i migliori fotografi cechi, che documentano i momenti salienti della storia recente cecoslovacca, quando finì la quarantennale dittatura comunista. E PHOTO IILA – XI edizione Premio IILA-FOTOGRAFIA, che espone i progetti della vincitrice e delle finaliste del premio dedicato a fotografi latinoamericani under 35 realizzato in collaborazione con i Paesi latinoamericani membri dell’IILA.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Il Leone e la Montagna presenta reperti provenienti dalla Missione Archeologica Italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco.

Tre mostre da visitare nei musei di Villa Torlonia: al Casino dei Principi Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015. Al Casino Nobile, Rifrazioni dell’Antico, l’opera di Sergio Monari incontra l’architettura del Casino e la collezione d’arte della famiglia Torlonia: un dialogo fra passato e presente che porta all’attenzione del pubblico l’attualità della mitologia greca.

In Il Giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight, lo spirito del giardino della Casina delle Civette si materializza in 50 dipinti in acrilico nei quali campeggia la Natura tra uccelli acquatici, ninfee, iris bianchi e blu, fiori di campo, boschi di betulle e crisantemi. Sempre alla Casina delle Civette è in corso Maria Paola Ranfi. Gioiello intimo colloquio, un’antologica dell’artista Maria Paola Ranfi orafa e scultrice, selezione di oltre 60 esemplari tra gioielli e sculture realizzati a cera persa in oro, bronzo, argento e con pietre preziose dai tagli rari e particolarissimi.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese la mostra Frank Holliday in Rome propone 36 opere dipinte nello studio vicino a piazza Navona dove Holliday ha lavorato alacremente avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell’arte. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney “Roman Holliday”.

Il Museo delle Mura ospita fino al 10 novembre Non farmi Muro! una selezione di oltre 40 fotografie che mettono in luce i cambiamenti storici che hanno coinvolto la città di Berlino dal 1989 ad oggi.

Con la MIC – la card che al costo di 5 euro permette l’ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi per chi risiede o studia a Roma – sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis.

ELENCO COMPLETO DEI MONUMENTI E DEI MUSEI GRATUITI A ROMA:

Parco archeologico di Ostia antica – Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense

viale dei Romagnoli, 717 – Roma

Orario: Martedì-Domenica. Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: dalle ore 8.30 vedi dettaglio (1); Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili

via Appia Nuova, 1092 – Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Villa Adriana e Villa d’Este – Villa d’Este

piazza Trento, 5 – Tivoli

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì mattina; Prenotazione: Nessuna

Villa Adriana e Villa d’Este – Area archeologica di Villa Adriana

largo Marguerite Yourcenar, 1 – Tivoli

Orario: Lunedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1); Prenotazione: Nessuna

Terme Taurine o di Traiano

via delle Terme Taurine, s.n.c. – Civitavecchia

Orario: 9.30-13.30 Apertura pomeridiana su prenotazione Chiusura settimanale: nessuna; Orario biglietteria: 9.30-13.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 327 2699665; Sito web: )

Terme di Caracalla

via delle Terme di Caracalla, 52 – Roma

Orario: Domenica-Lunedì mattina. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì pomeriggio; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: www.coopculture.it)

Parco archeologico dell’Appia antica – Tombe della via Latina

via dell’Arco di Travertino, 151 – Roma

Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Pantheon

piazza della Rotonda, s.n.c. – Roma

Orario: Lunedì-Sabato 8.30-19.30; Domenica 9.00-18.00; festivi infrasettimanali 9.00-13.00 ; Orario biglietteria: ultimo ingresso 15 minuti prima dell’orario di chiusura; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico del Colosseo – Foro romano e Palatino

Largo della Salara Vecchia, 6 – Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Orario biglietteria: Consultare il sito web: www.coopculture.it; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: www.coopculture.it)

Necropoli della Banditaccia

via della Necropoli, 43/45 – Cerveteri

Orario: Martedì-Domenica. Estivo 8.30-19.30 – Invernale 8.30-16.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Estivo 8.30-18.30 – Invernale 8.30-15.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 9940651; Email: necropolicerveteri@munus.com)

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo

Largo di Villa Peretti, 2 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

piazza di Sant’Apollinare, 46 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Museo Mario Praz

via Zanardelli

Orario: Giovedì e venerdì visite accompagnate alle 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30 Sabato visite accompagnate alle 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 e 13.00 Chiusura settimanale: Da domenica a mercoledì; Prenotazione: Nessuna

(Telefono 06.6861089)

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano

via Enrico de Nicola, 79 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: htt://www.coopculture.it)

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia

piazzale di Villa Giulia, 9 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-20.00, con chiusura delle sale dalle 19.15 alle 19.30 e chiusura del bookshop alle 19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Facoltativa (Email: arteingioco@libero.it)

Museo nazionale di Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello, 50 – Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.30; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale del Palazzo di Venezia

via del Plebiscito, 118 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Civitavecchia

largo Cavour, 1 – Civitavecchia

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo Giacomo Manzù

via Laurentina, Km 32,800 – Ardea

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Venerdì 9.00 – 18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Hendrik Christian Andersen

via Pasquale Stanislao Mancini, 20 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo delle navi romane di Nemi

via del Tempio di Diana, 13-15 – Nemi

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.00 ; Orario biglietteria: 9.00-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo Boncompagni Ludovisi per le arti decorative, il costume e la moda dei secoli XIX e XX

via Boncompagni, 18 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.30-18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Palestrina e Santuario della Fortuna Primigenia

piazza della Cortina, 1 – Palestrina

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-20.00; Orario biglietteria: 9.00-19.00; Prenotazione: Nessuna

Monastero di Santa Scolastica

via dei Monasteri, 22 – Subiaco

Orario: 9.00-12.30/16.00-18.30 (invernale) 9.00-12.30/16.00-19.00 (estivo); Prenotazione: Nessuna

Monastero di San Benedetto Sacro Speco

piazzale San Benedetto – Subiaco

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-12.15; 15.30-18.15; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella

via Appia Antica, 161 – Roma Orario: Martedì-Domen

Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Galleria Spada

piazza Capo di Ferro, 13 – Roma

Orario: lunedì/domenica ore 8.30 – 19.30 (ultimo biglietto ore 19.00) Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Museo e Galleria Borghese

piazzale Scipione Borghese, s.n.c. – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00 – 19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 32810)

Basilica di San Cesareo de Appia

via di Porta S. Sebastiano, s.n.c. – Roma

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 338 4916838; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 338 4916838)

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte

piazza Venezia

Orario: Lunedì-Venerdì 8.30-19.30 Chiusura settimanale: Sabato e Domenica; Prenotazione: Nessuna

(Tel. 06.6977001 Email: b-asar@beniculturali.it Sito web: https://www.archeologica.librari.beniculturali.it)

via Riserva Campetti, s.n.c. – Roma

Orario: Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica e festivi 8.00-14.00; Giovedì e Sabato 8.00-16.00 (vedi nota 1) Chiusura settimanale: Lunedì ; Orario biglietteria: Martedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica e festivi 8.00-13.30; Giovedì e Sabato 8.00-15.30; Prenotazione: Facoltativa

Arco di Malborghetto

via Barlassina, 1 – Roma

Orario: Lunedì, Mercoledì-Venerdì 9.00-13.00; Sabato 14.30-17.00; Domeniche dispari e festivi aperto dalle 9.30 con chiusura diversificata, previa verifica sul portale istituzionale e prenotazione. Chiusura settimanale: Martedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 33625595 (prenotazione gruppi dal lunedì al venerdì).; Email: ssba-rm.malborghetto@beniculturali.it)

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio

piazza del Colosseo, 1 – Roma

Orario: Lunedì-Domenica. Prenotazione: Facoltativa (Telefono: singoli: +39 06 399 67 700 gruppi: +39 06 399 67 450 scuole: +39 06 399 67 200; Email: info@coopculture.it; Sito web: https://www.coopculture.it/colosseo-e-shop.cfm)

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea

Viale delle Belle Arti, 131 – Roma

Orario: Da martedì a domenica ore 8.30 – 19.30; lunedì chiuso. (ultimo ingresso: 45 minuti prima della chiusura) Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà – Museo nazionale preistorico ed etnografico “Luigi Pigorini”

piazza Guglielmo Marconi, 14 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà – Museo nazionale dell’Alto Medioevo

viale Lincoln, 3 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano)

piazza Venezia, s.n.c. – Roma

Orario: Lunedì-Domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso 18.45); Orario biglietteria: 9.30-18.45; Prenotazione: Nessuna

Museo delle Civiltà – Museo nazionale d’arte orientale ‘Giuseppe Tucci’

via Merulana, 247-248 – Roma

Museo delle Civiltà – Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari

piazza Guglielmo Marconi, 8 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Abbazia greca di San Nilo

corso del Popolo, 128 – Grottaferrata

Orario: Abbazia: Lunedì-Sabato 9.00-12.00 e 15.30-19.00; Domenica pomeriggio visitabile su richiesta prenotando al +39 06 9459309 Museo: Sabato e Domenica 10.00-18.00 Chiusura settimanale: Abbazia: Domenica mattina; Museo: Lunedì-Venerdì; Orario biglietteria: Museo: 10.00-17.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell’Appia antica – Antiquarium di Lucrezia Romana

via Lucrezia Romana, 62 – Roma

Orario: Martedì-Giovedì, la prima, la seconda e la quarta domenica del mese 9.00-15.00. Visitabile su richiesta prenotando al +39 06 72016669 oppure al +39 06 7222568 ; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 72016669 +39 06 7222568; Email: ssba-rm.antiquariumlucreziaromana@beniculturali.it )

Parco archeologico dell’Appia Antica – Villa dei Sette Bassi

via Tuscolana 1700

Orari: Visitabile su richiesta prenotando al +39 06 722 2568; Prenotazione: Obbligatoria

(Tel: 06.7222568 Email: pa-appia@beniculturali.it Sito web: https://www.parcoarcheologicoappiaantica.it/)

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica del Porto di Traiano

via Portuense km 25, 600 – Fiumicino

Orario: 9.30- 13.30 (ultimo ingresso ore 13) ; Orario biglietteria: 8.30-13; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: + 39 6529192; Email: pa-oant.museodellenavi@beniculturali.it)

Parco archeologico dell’Appia antica – Villa di Capo di Bove

via Appia Antica, 222 – Roma

Orario: Lunedi-Domenica 09.00-17.00 (ora solare); Lunedi-Domenica 09.00-18.30 (ora legale) ; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico dell’Appia antica – Complesso di Santa Maria Nova

via Appia Antica, 1092 – Roma

Orario: Martedì-Domenica. Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Fonte di Anna Perenna

via Guidubaldo Del Monte, s.n.c. – Roma

Orario: Aperto per i singoli la 1 e 3 domenica del mese alle ore 11.00. Per i gruppi alle ore 10.00 e 12.00. Visite accompagnate: orario: ore 10.00 e 12.00. ; Orario biglietteria: Lunedì-Venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 39967700; Sito web: https://www.coopculture.it)

Museo Aristaios

Largo Luciano Berio – Roma

Orario: Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 18.00; Prenotazione: Nessuna

Museo della via Ostiense – Porta San Paolo

via Raffaele Persichetti, 3 – Roma

Orario: Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 13.30. Visite accompagnate il primo sabato e domenica del mese alle 10.30, su prenotazione telefonica al numero 06 5743193 Chiusura settimanale: Chiuso il lunedì, il 25 dicembre, il 1° gennaio e il 1° maggio e i rimanenti festivi.; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 5743193)

Museo nazionale degli strumenti musicali

piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/a – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Parco archeologico di Ostia antica – Necropoli di Porto – Isola sacra

via Monte Spinoncia – Fiumicino

Orario: giovedì, venerdì, sabato, I e III domenica del mese, dalle ore 9 alle ore 13; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 06 6583888)

Villa di Livia

via Villa di Livia, 125 – Roma

Orario: Vedi dettaglio orario (1) Chiusura settimanale: Lunedì-Mercoledì; Sabato e Domenica come da dettaglio orario (1); Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700; Email: info@coopculture.it; Sito web: https://www.coopculture.it)

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Palazzo Barberini

via Quattro Fontane, 13 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: https://www.tosc.it/)

Gallerie nazionali di arte antica di Roma – Galleria Corsini

via della Lungara, 10 – Roma

Orario: Mercoledì-Lunedì 8.30-19.00 Chiusura settimanale: Martedì; Orario biglietteria: 8.30-18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 32810; Sito web: https://www.tosc.it/)

Museo dell’Istituto centrale per la grafica

Via della Stamperia, 6 – Roma

Nessuna

Castello di Giulio II

piazza della Rocca, 1 – Roma

Orario: Sabato e Domenica 8.30-18.30 con visite a cadenza oraria dalle 10.00 alle 17.00 per gruppi di massimo 20 persone Chiusura settimanale: Lunedì-Venerdì; Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale romano – Crypta Balbi

via Botteghe Oscure, 31 – Roma

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.45 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 9.00-18.45; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 06 39967700 ; Sito web: https://www.coopculture.it)

Palazzo Poli

Via Poli, 54 – Roma

Prenotazione: Nessuna; Temporanemente chiuso (Altro)

Museo della civiltà contadina Valle dell’Aniene

Piazza San Giovanni, 1 – Roviano

Orario: mar., giov., sab., dom. 10,00-13,00/16.00-18.30 Chiuso: lunedì e venerdì; Prenotazione: Nessuna

Chiesa di Santa Marta

Piazza del Collegio Romano, 5, – Roma

Orario: * visite su prenotazione on line; Prenotazione: Obbligatoria

Museo nazionale archeologico Cerite