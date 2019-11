È stato operato d’urgenza e ora non è in pericolo di vita, Giorgio Tirabassi, l’attore 59enne che ieri sera durante la presentazione del suo primo film da regista, «Il grande salto», ha avuto un infarto. Soccorso dai medici presenti all’evento, a Civitella Alfedena (l’Aquila), e poi trasportato d’urgenza all’ospedale d Avezzano, è stato sottoposto ad un’angioplastica e ora le sue condizioni sono stazionarie. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l’attore non corre pericolo di vita.