MALTEMPO: ROMA, 150 INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO PER ALLAGAMENTI E ALBERI CADUTI

– Dalle otto alle venti i vigili del fuoco di Roma hanno effettuato almeno 150 interventi per alberi caduti e rami pericolanti, pali elettrici, cornicioni e tegole dai fabbricati, per il forte vento , quadri elettrici disattivati per la forte pioggia, a servizio di impianti e fabbricati condominiali, allagamenti su strade e soccorsi per qualche auto in panne. Nessun quartiere o zona di Roma e provincia è stato risparmiato, in particolare Portuense , il litorale a nord di Roma, zona Tiburtina, Marco Simone, zona sud Cinecittà e Castelli romani. Al momento non si segnalano feriti o strutture evacuate a causa del tempo perturbato.

