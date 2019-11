ALESSANDRIA, NELLA CASCINA ESPLOSA MORTI TRE VIGILI DEL FUOCO

Tragedia a Quargneto. Recuperato il corpo senza vita del pompiere disperso. Ci sono anche tre feriti in ospedale ad Alessandria, due pompieri e un carabiniere, non in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: non si esclude il dolo per la presenza di numerose bombole del gas in una ala della cascina.