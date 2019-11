OMICIDIO SACCHI, DOMANI I FUNERALI DI LUCA

ROMA – Sono previsti per mercoledì 6 novembre a Roma i funerali di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa la notte del 23 ottobre scorso davanti al pub John Cabot, nella zona di Colli Albani a Roma. Secondo quanto si apprende, la celebrazione è in programma alle ore 14 in una chiesa del quartiere Appio.

La famiglia chiede “di poter vivere con la massima riservatezza il giorno dell’addio a Luca”

Agenzia DIRE

