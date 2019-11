IO NON SCLERO/ Le parole di chi convive con la sclerosi multipla diventano immagini in tempo reale

Giovedì 14 novembre 2019 alle ore 11:00 – Presso la hall – 4° Piano – del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS –Largo Agostino Gemelli, 8 – Roma

Arriva a Roma IO NON SCLERO, il progetto di informazione sulla sclerosi multipla sviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e con il patrocinio della Società Italiana di Neurologia (SIN). L’evento, aperto al pubblico, vedrà protagoniste le storie vere di chi convive con la sclerosi multipla. Alcuni pazienti racconteranno la propria esperienza con la malattia e dalle loro storie prenderà forma in tempo reale una tavola artistica, che rimarrà esposta fino al 28 novembre presso gli spazi della U.O. Sclerosi Multipla del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Intervengono:

Massimiliano Mirabella – Direttore della U.O. Sclerosi Multipla, Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Francesco Vacca – Presidente Nazionale AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Presidente Nazionale AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla Federica Rossi – Responsabile progetti e comunicazione di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere

Responsabile progetti e comunicazione di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere Ilaria Prato – Associate Director Communications & Patient Advocacy Biogen Italia

