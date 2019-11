Olimpiadi 2026, Novari nominato CEO Fondazione Milano-Cortina

Vincenzo Novari, classe 1959, e’ stato designato all’unanimita’ CEO del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. A dare l’annuncio è stato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora. “Crediamo che abbia tutte le qualita’ per fare un buon lavoro”, ha detto Spadafora. Novari, genovese di nascita, e’ laureato in Economia Aziendale ed e’ stato amministratore delegato di 3 Italia. E’ stato scelto durante una riunione cui hanno partecipato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il governatore del Veneto Luca Zaia e i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina.

Ti potrebbero interessare anche: