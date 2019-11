ROMA. TIFOSI DEL CELTIC ACCOLTELLATI FUORI DA UN PUB

Due tifosi del Celtic, uno scozzese, l’altro tedesco, sono stati aggrediti e poi accoltellati presumibilmente da un gruppo di ultras della Lazio. Si trovavano in una birreria di via Nazionale, nel centro della città, quando pare siano stati circondati da sette, otto supporters biancocelesti che sono poi scappati. Dicono che gli aggressori abbiano colpito solo per l’accento inglese delle vittime. I due, che non è stato accertato se si conoscano, non sono stati feriti gravemente. Domani sera è in programma allo stadio Olimpico la partita di Europa League tra Lazio e Celtic e i tifosi della squadra scozzese che sarà ospite sono già arrivati nella Capitale: novemila i biglietti venduti ai supporters della squadra di Glasgow.

La tensione è già alta soprattutto in considerazione di quanto accaduto nella notte e a causa degli striscioni antifascisti e dei cori razzisti durante il match di andata.

Ti potrebbero interessare anche: