Lazio, partita amara per i biancocelesti

Per tutta la giornata si sono susseguite misure da parte della polizia contro i tifosi di entrambe le squadre. In campo ha esultato il team scozzese che ha vinto per 2-1

Sconfitta all’andata a Glasgow e sconfitta anche al ritorno per la squadra laziale contro una squadra davvero resistente. Eppure proprio i ragazzi di Simone Inzaghi erano andati in vantaggio con Immobile al 7′ che fa 101 gol con la maglia biancoceleste. Il Celtic pian piano ha preso campo e al 38′ pareggiava con Forrest su assist di Elyounoussi. Al 94′ un clamoroso errore di Berisha ha consentito a Ntcham (ex Genoa), entrato negli ultimi minuti, di andare in rete e portare a casa la qualificazione. Che ora la Lazio vede molto lontana.

Tutto questo dopo una giornata molto complicata per la nostra Polizia che ha bloccato diversi scontri fra gruppi di tifosi in diversi punti della città, almeno nove le persone portate al vaglio in centrale.

