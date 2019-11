Oggi funerali dei Vigili del Fuoco, diretta su Rai1

Oggi si terranno i funerali solenni di Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, i tre Vigili del fuoco rimasti uccisi nella cascina di Quargnento in provincia di Alessandria. Ci sarà la diretta su Rai1, a partire dalle 10.50, della Santa Messa dal Duomo di Alessandria, la città che ha proclamato il lutto cittadino. I cittadini commossi si sono raccolti in questi giorni intorno ai familiari.

Proseguono intanto le indagini relative all’esplosione, la cui natura è stata subito ritenuta dolosa, ma ancora i contorni restano incerti. “Chi l’ha fatto, lo ha fatto per uccidere”. È il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri, a fare il punto della situazione. L’incarico è stato conferito al Ris di Parma per l’acquisizione di tutte le possibili tracce sui reperti che a mano a mano vengono raccolti, da quelli biologici a quelli dattiloscopici e sembra che già abbiano trovato dei primi rilievi importanti. Da quanto appreso, sono al vaglio anche tutte le telecamere della zona per verificare i movimenti di auto e persone.

