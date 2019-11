Convegno a Roma: ‘Io combatto’ su caos liste attesa per le Rems

Durante l’incontro sarà proiettato il docufilm di Loretta Rossi Stuart ‘Io combatto’, in cui racconta la sua lotta ”d’amore, coraggio e umiltà” per il figlio Giacomo Seydou Sy e per far sì che un paese civile non sprofondi nell’oscurantismo. Moderato dalla psicologa specialista in Psicologia Giuridica Elisa Caponetti, all’incontro interverrà l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e le persone che l’hanno affiancata in questa battaglia: Gabriella Stramaccioni, Garante Detenuti del Comune di Roma Capitale, Giusy Gabriele, Psichiatria Democratica e Giancarlo Di Rosa, avvocato di Loretta Rossi Stuart. L’appuntamento è per martedì 12 novembre, ore 10, alla Fondazione Don Luigi Di Liegro, via Ostiense 106