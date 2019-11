Hong Kong, la polizia spara e ferisce due manifestanti

PECHINO – Non si placano gli scontri ad Hong Kong tra la polizia e i manifestanti, mentre cercavano di bloccare la circolazione stradale: almeno due persone sarebbero state colpite da colpi di pistola sparati dagli agenti a Sai Wan Ho. La situazione è stata filmata e postata sui social, secondo quanto riferito dai media locali, sono stati portati via in ambulanza ed erano coscienti.

Uno dei due è un giovane di 21 anni è stato colpito al torace ed è stato operato d’urgenza. Oltre cento persone sono state arrestate. I fatti sono accaduti accaduti intorno alle 7:00 locali, le mezzanotte in Italia.

