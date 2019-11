Bus Atac in fiamme nella notte a Roma

Ancora un autobus dell’Atac distrutto dalle fiamme a Roma: questa volta è accaduto in via del Fosso della Magliana nella notte di lunedì. Il rogo è scoppiato dal vano motore e si è subito propagato a tutta la vettura nonostante l’intervento dell’autista che intanto aveva chiamato i vigili del fuoco. A quell’ora il traffico non era intenso, ma disagi si poi registrati in mattinata in attesa della rimozione della carcassa.