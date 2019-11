LEGA: EX SINDACO M5S POMEZIA FUCCI PASSA AL CARROCCIO

L’ex sindaco M5s di Pomezia (Roma), Fabio Fucci, è entrato a far parte della Lega. L’ex primo cittadino pentastellato, poi fuoriuscito dal M5s in polemica con le regole sul limite dei due mandati, si ricandidò alla guida del comune laziale con una lista civica ma l’impresa non gli riuscì: oggi ha reso pubblica con un post su Fb la sua adesione al partito di Matteo Salvini. «La Lega ha dato dimostrazione di non essere un partito che accetta ingressi giustificati dal trasformismo, ma di essere un partito che valuta e ragiona», sottolinea in una diretta Fb Fucci affermando di aver «abbracciato un progetto basato sulle idee». Fucci ha parlato del percorso che lo ha portato «ad aderire a un grande partito che ha fatto tanto bene nel momento in cui si è trovato a governare il nostro Paese».

Ti potrebbero interessare anche: