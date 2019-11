Viterbo, caos al concorso per i vigili, risposte già scritte?

di WANDA CHERUBINI

– Caos questa mattina al Palamalè di Viterbo dove in mattinata si stavano svolgendo le prove per il concorso per l’assunzione di dieci agenti di polizia municipale. Alcuni candidati, infatti, circa una quarantina sui 180 presenti, si sono accorti che erano state consegnate con i quiz anche le risposte esatte già segnalate. Alcuni candidati avrebbero a quel punto segnalato l’anomalia e le prove sono state ritirate. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri e la Guardia di finanza. I fogli sono stati poi sostituiti da altri con un’altra serie di domande e le prove sono riprese. Intanto per domani il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha convocato una conferenza stampa per fornire chiarimenti in merito al concorso di Polizia Locale.