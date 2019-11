ASLROMA 1/ CONSULTORIO DI VIA SILVERI. DA GENNAIO RIPRENDONO LE ATTIVITA’

Il Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese ha convocato ieri mattina il Laboratorio di Quartiere S. Pietro Cavalleggeri Cittadinanzattiva in merito al Consultorio di via Silveri. Nel corso dell’incontro il Direttore ha confermato che saranno riportate nella sede di via Silveri le attività consultoriali precedentemente presenti, congiuntamente al servizio di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSRMEE). Per favorire la presenza di entrambi i servizi nella stessa sede, si è condivisa anche l’opportunità di verificare la disponibilità degli spazi della ex ludoteca. Il ripristino delle attività consultoriali prenderà avvio a partire da gennaio 2020 e i servizi erogati saranno monitorati e valutati insieme al Laboratorio di Quartiere per verificarne la rispondenza ai bisogni di salute della popolazione. All’incontro erano presenti anche rappresentanti dell’Assembla del Consultorio di via Silveri e del Coordinameno delle Assemblee delle Donne di Roma e Lazio.

