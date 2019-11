Renzi attacca i magistrati. Le toghe: non ci intimidisce

Matteo Renzi si sente “oggetto di attenzioni speciali” di certi magistrati e rilancia lo scontro con la procura di Firenze, accusata di “invasione del campo della politica” per l’inchiesta sulla fondazione Open.

“Quello che è accaduto ieri mattina all’alba costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese – afferma l’ex premier -. Chi non reagisce oggi accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri che è una colonna del sistema democratico occidentale. E lascia che siano i magistrati a decidere che cosa sia un partito e cosa no”, afferma l’ex premier in una Enews straordinaria in cui si chiede: “Siamo o non siamo un paese in cui vige la separazione dei poteri?”. “Non sto attaccando l’indipendenza della magistratura, ma sto difendendo l’indipendenza della politica”, chiarisce.

Anche in precedenza in un post su Fb, Renzi era andato all’attacco: “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Su fb Matteo Renzi torna all’attacco sull’inchiesta Open sostenendo che “due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo”.

“Perquisire a casa – sostiene il leader Iv – e in azienda, all’alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla fondazione Open è un atto senza precedenti nella storia del finanziamento alla politica. I finanziamenti alla fondazione sono tutti regolarmente tracciati: trasparenza totale! Due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo. Aprendo indagini per finanziamento illecito ai partiti! Ma come? Se era una fondazione, come può essere finanziamento illecito a un partito?”. “E allora – incalza Renzi – chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Nel frattempo, provoca Renzi, “raccomando a tutte le aziende di NON finanziare Italia Viva se non vogliono rischiare: possiamo raccogliere solo microdonazioni di cittadini che non accettano questa gara al massacro contro di noi. E che al sito italiaviva.it/sostieni stanno contribuendo in queste ore, dimostrandoci solidarietà e affetto”

L’Anm “respinge con fermezza l’ennesimo attacco all’autonomia ed indipendenza della magistratura e esprime piena solidarietà ai magistrati fiorentini”. E definisce, riferendosi a Matteo Renzi (pur senza citarlo), “gravissime le dichiarazioni di un esponente delle istituzioni che, per reagire ad un’iniziativa giudiziaria, attacca personalmente i Magistrati titolari dell’indagine” , esprimendo “indignazione”. Se il tentativo è quello di intimidire i Magistrati, è e resterà vano”, avverte la giunta dell’Anm.

Il Csm bacchetta Di Maio,Salvini,Renzi per attacchi a pm. La Prima Commissione a maggioranza ha approvato la proposta di pratica a tutela dei magistrati di diversi uffici giudiziari che erano stati attaccati da esponenti di spicco della politica: Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Matteo Renzi. A favore hanno votato i quattro componenti togati, contro i consiglieri laici della Lega Emanuele Basile e del M5S Filippo Donati. Per quanto riguarda Renzi, a finire nel mirino dei consiglieri, sono le dichiarazioni fatte in occasione dell’arresto dei suoi genitori.

Iv chiede dibattito Senato, interverrà Renzi – Il presidente dei senatori Iv Davide Faraone ha scritto alla presidente Casellati per chiederle “di calendarizzare urgentemente un dibattito in Senato viste le recenti vicende giudiziarie sulle regole del finanziamento alla politica e su chi stabilisce cos’è un partito e cosa no”. E Matteo Renzi è pronto a intervenire in Aula dopo lo scontro apertosi con i magistrati fiorentini sull’inchiesta Open. Il punto, è la convinzione dei renziani, è che si è aperto “uno scontro non tra politici e magistrati ma tra la politica e la magistratura” perchè i giudici titolari dell’inchiesta Open hanno aperto “un’indagine per finanziamento illecito ai partiti” anche se Open è una fondazione. “A questo punto tutti i partiti politici devono dire nella sede delle istituzioni che cosa ne pensano”, alzano il tiro i renziani.

Perquisito e indagato Marco Carrai – E’ finanziamento illecito a partiti l’ipotesi di reato per la quale la procura di Firenze ha indagato, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, l’imprenditore Marco Carrai, amico personale di Matteo Renzi e già membro del Cda della stessa Open. Ieri la Guardia di finanza ha perquisito, su ordine della procura fiorentina, l’ufficio di Carrai notificandogli anche un avviso di garanzia. “Ho fiducia che la magistratura chiarirà presto la mia posizione. So di non aver commesso reati e di aver sempre svolto i miei compiti rispettando la legge”, ha dichiarato già ieri Carrai.

S’allarga ai finanziatori l’inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda, e finita ora in un’indagine molto ampia. Oltre 30 le perquisizioni eseguite dalla Gdf in tutta Italia e ordinate dai pm che, accanto ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite, ora ipotizzano quello di finanziamento illecito ai partiti.