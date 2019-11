Convegni/ Hiv oggi, cambiamento o resilienza. Il punto allo Spallanzani

“World Aids Day 2019 HIV oggi: cambiamento e resilienza” è il tema di un convegno in programma domani nella sala dei congressi dell’Irccs INMI SPallanzani di Roma, in via Portuense 292. A introdurre i lavori l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato e il direttore generale dell’Istituto Marta Branca, coordinatori A. Antinori, E. Girardi e V. Puro

L’infezione da HIV oggi sta vivendo profondi cambiamenti e trasformazioni a livello globale. La soppressione a lungo termine resa possibile dalle terapie antiretrovirali più recenti ha comportato da un lato la cronicizzazione della malattia nei pazienti in trattamento, dall’altro ha reso concreta la possibilità di modificare l’andamento epidemiologico dell’infezione. L’accesso universale e sempre più precoce al trattamento e la non trasmissibilità dell’infezione nelle persone in cura con virus non rilevabile nel sangue (U=U, undetectable = untransmittable), è alla base della riduzione dell’incidenza di nuove diagnosi in diversi paesi Europei. Un approccio combinato alla prevenzione (profilattico, accesso ampio e precoce al test, trattamento universale e rapido delle nuove diagnosi, promozione del mantenimento in cura, profilassi post-esposizione e profilassi pre-esposizione nelle persone HIV-negative ad alto rischio) rappresenta oggi lo strumento fondamentale per il controllo dell’epidemia, e per colmare i gap nel “continuum of care” (90-90-90), su cui vengono misurate le efficienze dei sistemi sanitari in questo settore. Altro aspetto chiave è quello del controllo e dell’intervento nelle popolazioni vulnerabili (donne, anziani, soggetti con diagnosi tardiva, persone affette da comorbilità multiple), che rappresentano un target della strategia di lotta alla malattia. La popolazione femminile, con le sue complesse implicazioni biologiche e sociali, costituisce oggi un’area prioritaria di intervento, sia per la prevenzione che per la cura, per valorizzare differenze e uniformare disparità, e su cui appare necessario concentrare le azioni e moltiplicare gli sforzi della comunità scientifica e della community delle persone che vivono con HIV.

IL PROGRAMMA/

8:30-9:00 Registrazione del partecipanti – Welcome coffee 9:00-9:30

Introduzione e benvenuto (M. Branca; A. D’Amato) HIV in Italia e nella Regione Lazio: uno scenario in cambiamento Moderatori: G. Ippolito, N. Petrosillo

9:30-10:00 Riorganizzazione della sorveglianza e dell’assistenza per l’infezione da HIV e per l’AIDS nella Regione Lazio – La Commissione Regionale AIDS (A. Barca)

10:00-10:30 I nuovi dati di sorveglianza e il trend 2018 sulle nuove diagnosi in Italia: un’analisi interpretativa (E. Girardi)

10:30-10:45 I dati delle nuove diagnosi HIV 2018 della Regione Lazio (P. Scognamiglio)

10:45-11:30 Tavola Rotonda Il significato e le implicazioni dei nuovi dati Moderatori: A. Antinori; M. Oldrini Partecipano: M. Andreoni, R. Cauda, R. Galipò, M. Marra, V. Puro

11:30-11:45 Coffe Break

11:45-13:15 Tavola Rotonda HIV e Donne: gap e barriere di una popolazione vulnerabile Moderatori: M.R. Capobianchi, P. Magrini Partecipano: N. Orchi, S. Cicalini, V. Calvino, A. Cingolani, M. Lichtner, L. Sarmati, G. Liuzzi

13:15-13:45 Cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di formazione ai volontari – Associazione “Dialogo”

