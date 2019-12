EVENTI/ Non solo cinema: quando cultura, bellezza e salute possono coesistere

Dal 2 dicembre a Villa d’Este c’è VILLAE FILM FESTIVAL . Una qualificata rassegna cinematografica nello spettacolare contesto artistico ed architettonico in programma nella settimana 2-8 dicembre 2019 – L’iniziativa culturale vede la partecipazione attiva del Gruppo INI, sponsor dell’evento, impegnato nel sostegno delle arti. Per la l’intera durata della kermesse all’interno di Villa D’Este è presente uno stand con medici a disposizione per consulenze in Pneumologia, Dermatologia e Fisioterapia.

Di Giuseppe Merico

“La cultura, l’arte e la bellezza contribuiscono alla riscoperta del sentimento umano che ci deve appartenere per non segnare il passo alla fine di una società che consideriamo civile”, con queste parole Jessica Faroni, Manager Sanitario del Gruppo INI ha accolto positivamente l’invito di Andrea Bruciati, storico dell’arte e dal 2017 alla guida dell’Istituto Le Villae, Villa d’Este e Villa Adriana, a supportare la splendida iniziativa cinematografica in corso a Tivoli. Per questo il Gruppo Ini, presente a Tivoli con la Casa di Cura Medicus e a Guidonia con la Casa di Cura Villa Dante, ha organizzato una partecipazione diretta con il contributo attivo dei suoi specialisti che in uno stand realizzato in una sala attigua per tutta la durata della rassegna son o a disposizione per consulenze nel campo della pneumologia, della dermatologia e della fisioterapia..

In particolare, grazie all’organizzazione di Bruno Lucarelli, Direttore Sanitario del Medicus e di Villa Dante, è stato organizzato un calendario di presenze che permetterà ai visitatori ed agli spettatori della rassegna cinematografica di avvalersi di prestazioni specialistiche così strutturate:

lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 dalle 17 alle ore 19 la Dott.ssa Erica Botta, medico pneumologo, effettuerà spirometrie ed il Dott. Cristian Pucella illustrerà in particolare l’attività del Day Hospital del Medicus, oltre le attività in generale sia dello stesso del Medicus che di Villa Dante e delle altre strutture del Gruppo INI ; venerdì 6 e sabato 7 dalle ore 17 alle ore 19 il Dott. Stefano Musa effettuerà la visita dei nei cutanei, insieme con la Dott.ssa Tatiana Marini il venerdì e con il Dott. Marco D’Andrea il sabato che svolgeranno attività analoga a quella del Dott. Pucella al quale è affidato il coordinamento logistico delle attività.

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

.

Villa d’Este è uno dei simboli del Rinascimento italiano, un importantissimo sito architettonico di Tivoli dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Conosciuto anche per il suo giardino, uno dei più belli del mondo, è molto rinomato per gli straordinari giochi d’acqua delle sue fontane. Il complesso è notoriamente inserito nello straordinario contesto paesaggistico di Tivoli, caratterizzato, oltre che dalla presenza della stessa Villa d’Este, dai resti prestigiosi di ville antiche come Villa Adriana e da un territorio ricco di testimonianze storiche ed artistiche. Nei suoi ambienti saranno proiettate opere di quegli artisti che, affermati anche in altri campi come pittura, scultura o fotografia, si dedicano o si sono dedicati al cinema. Un viaggio affascinante per riscoprire quegli artisti che hanno sentito il bisogno di esprimere la loro visione dell’Arte attraverso il cinema. Oggi l’immagine, fissa o in movimento, è qualcosa di imprescindibile per noi e soprattutto per le giovani generazioni. Ecco che accompagnare, con il cinema, proprio queste giovani generazioni in un luogo dove il potere dell’immagine è stato intuito secoli fa non può che avere un forte valore educativo.

VILLÆ FILM FESTIVAL, un evento unico nel panorama cinematografico e culturale italiano, è la prima rassegna di cinema che si svolge all’interno di un gioiello architettonico e scenografico unico al mondo. Un evento che per l’esclusività del luogo dove si svolge potrà, con la sua visibilità, accendere i riflettori su opere di grande valore artistico. Il racconto cinematografico ambientato nel mondo dell’arte rappresenterà per lo spettatore un’esperienza unica che unisce la bellezza della proposta culturale al fascino di una location straordinaria.

VILLÆ FILM FESTIVAL – quando l’arte è in movimento è una rassegna di film realizzati da registi che sono, al contempo, anche artisti visivi rappresentati da gallerie d’arte e presenti nelle collezioni di importanti musei di tutto il mondo. La rassegna, con il patrocinio e il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, prevede la presentazione di sette film che, in quanto realizzati da artisti, possono essere considerati a tutti gli effetti anche opere d’arte: JULIAN SCHNABEL, BANKSY, STEVE MCQUEEN, SAM TAYLOR JOHNSON, KEREN CYTTER sono alcuni degli autori selezionati. L’arte contemporanea che ha scelto di esprimersi con il linguaggio del cinema proprio attraverso il cinema incontrerà così la grande arte manierista della Villa. Le proiezioni e i sogni di oggi accanto ai miti e alle leggende che artisti di secoli fa proiettarono con i loro pennelli sulle pareti e sulle volte dei grandiosi saloni di Ippolito d’Este.

Ti potrebbero interessare anche: