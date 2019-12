ASL ROMA 6/ inaugurata la Ludoteca per i bambini dell’Ospedale dei Castelli

La ASL Roma 6, che coniuga l’attività assistenziale con una grande attenzione all’umanizzazione e alla personalizzazione delle cure, ha inaugurato la Ludoteca della UOC di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale dei Castelli. La Ludoteca è uno spazio adiacente al reparto di Pediatria, che viene destinato all’impiego creativo del tempo dei bambini degenti, attraverso la pratica del gioco e del disegno, con il supporto prezioso di “ABIO” (Associazione per il Bambino in Ospedale), che aderisce al Tavolo Misto di Partecipazione della ASL Roma 6. L’associazione, tramite i volontari, offre momenti quotidiani di svago ai piccoli pazienti, in modo da alleggerire e rendere più gradevole la permanenza in ospedale. L’inaugurazione della Ludoteca è un momento importante, che sancisce la creazione di uno spazio di gioco specificamente pensato e dedicato ai bambini degenti.“Per un bambino ricoverato in ospedale, il gioco rappresenta uno strumento importante per esprimere le emozioni correlate con tale esperienza e consentire di affrontare al meglio le paure, le insicurezze e la sofferenza”, ha detto Narciso Mostarda, Direttore generale della ASL Roma 6. “L’attività ludica è parte integrante della relazione d’aiuto verso il piccolo paziente”, ha proseguito, “e rappresenta uno strumento utile nel percorso di cura, anche attraverso l’elaborazione psicologica della malattia e della degenza ospedaliera”.

