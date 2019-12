Corruzione a Roma, retata alle Dogane e Monopoli: 10 misure cautelari

Contestualmente, con la collaborazione dell’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate, viene data esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per un valore di oltre 9 milioni di euro.

Il gip Nicolò Marino ha disposto il carcere per gli imprenditori Ernesto e Gianfranco Brozzetti e gli arresti domiciliari per Andrea Bonini, già Direttore strutturazione fondi e business development Polis Fondi SGR, Massimo Pietrangeli, nella veste di Direttore Accertamento e Riscossione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché Presidente del Fondo di Previdenza del MEF (attualmente Direttore della Direzione Centrale Tabacchi); la sua compagna Cristiana Pattumelli, dirigente dell’Agenzia delle Entrate con contratti a termine; Anna Concetta Di Pietro (in pensione), ex direttore dell’Ufficio Circolazione Tabacchi; Fabio Carducci (anche lui in pensione), ex direttore Gestione Accise e Monopolio Tabacchi. Ai domiciliari sono finiti anche Leo Checcaglini, già direttore Affari Istituzionali Philip Morris Italia e l’imprenditore Nazareno Gianni. Non è stata ancora eseguita la misura cautelare, perchè all’estero, per un promotore finanziario di Banca Mediolanum.

L’inchiesta, condotta dal pm Alberto Pioletti, ha riguardato i rapporti, ritenuti illeciti, tra il gruppo imprenditoriale che faceva capo ai fratelli Brozzetti e alcuni funzionari pubblici nell’aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione e ristrutturazione degli immobili locati a enti pubblici di via dei Normanni (in parte adibito a sede del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e di via Costi adibito a sede dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio). Le indagini sono state svolte soprattutto attraverso captazioni telefoniche e ambientali.