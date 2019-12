Parte il Natale Viterbese. Polemiche alle spalle?

di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Domani è una giornata particolare per Viterbo perché con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Plebiscito alle ore 18 si dà ufficialmente il via al Natale viterbese, che ha tanto tenuto con il fiato sospeso quest’anno i viterbesi che temevano, dopo l’uscita di scena del Caffeina Chstimas Village, di non poter più godere di quelle attrazioni e luci colorate di cui si erano abituati ormai da qualche anno. Ed, invece, grazie al comitato di Viterbo Christmas, che si è dato parecchio da fare, i viterbesi ed i turisti potranno anche quest’anno godere di uno scintillante Natale con attrazioni, bosco incantato a piazza del Plebiscito, la foresta del gusto in piazza delle Erbe, la pista di pattinaggio in piazza San Lorenzo e la giostra in piazza del Teatro con luminarie e scenografie natalizie decisamente eleganti. Il villaggio natalizio nel centro storico non manca di salutare i bambini con le sue attrazioni, quali la casa della Befana, quella di Babbo Natale, la Posta e la banca di Babbo Natale. Insomma, l’aria di Natale si può respirare a pieni polmoni ormai a Viterbo e domani resta imperdibile l’appuntamento delle ore 18 quando l’albero di Natale risplenderà su tutta la piazza. Allo stesso orario, domani, verrà acceso e benedetto da don Massimiliano Balsi, parroco della basilica di S.Maria della Quercia, anche l’albero di Natale della Quercia, dopo l’esibizione dei bambini e ragazzi dell’oratorio. La basilica di S. Maria della Quercia propone un programma natalizio di tutto prestigio, che si è andato sempre più arricchendo grazie alla proficua collaborazione con la Pro loco di Viterbo e l’infaticabile presidente, Irene Temperini. Domattina, alle ore 10, verranno inaugurati anche la mostra dei cento presepi nel chiostro e il mercatino dell’Artigianato Artistico. Non ci resta, quindi, che godere di questo Natale all’insegna del divertimento e della serenità.