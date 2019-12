Morta mamma Jolanda, lutto per Al Bano

Lutto per il cantante: si è spenta a 96 anni a Cellino San Marco mamma Jolanda, la donna che lo ha sempre supportato anche nel suo percorso artistico, come dallo stesso Al Bano ha più volte confermato nelle interviste rilasciate. Proprio alla sua adorata madre il cantante dedicò il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo”, pubblicato qualche anno fa. Albano era in viaggio per Roma dove avrebbe preso un aereo per Tirana. Appresa la notizia ha annullato ogni impegno rientrando in Puglia