Investito da mezzo Ama sulle strisce: morto

Un uomo di 84 anni è morto questa mattina a Roma investito su via Casilina alla Borghesiana, alla periferia Est di Roma, da un mezzo Ama. La vittima è stata travolta da un mezzo Ama e trasportato al Policlinico Tor Vergata in gravi condizioni, dove è morto poco dopo. Anche il conducente del mezzo, un uomo 35anni, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull’assegnazione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale. L’incidente è avvenuto in via Casilina, 1814. Il conducente, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è indagato per omicidio stradale.





TESTIMONI – Dai primi accertamenti sembra che l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Alcuni testimoni avrebbero raccontato che il mezzo si era fermato per far attraversare un gruppo di pedoni e nella ripartenza avrebbe investito l’anziano. Sotto shock l’autista.