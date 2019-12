Sequestrati i banchi del mercatino di Natale a Piazza Navona

Nel corso degli accertamenti della polizia municipale – che hanno portato alla chiusura del mercatino di Natale a piazza Navona nella Capitale – sono stati riscontrati, inoltre, diversi illeciti su 10 attività. I controlli sono stati svolti su 32 banchi. In particolare i caschi bianchi hanno rilevato il mancato rispetto della normativa europea sull’omologazione di 600 giocattoli, posti sotto sequestro, utilizzati come premi in alcuni banchi di spettacolo viaggiante.

La struttura al centro della piazza, destinata ad attività ludiche, è risultata priva del certificato di prevenzione incendi e degli estintori, per cui si è proceduto a denunciare la titolare, una donna italiana di 55 anni. In totale sono state elevate circa 30mila euro di sanzioni