Incidenti stradali, notte tragica in Veneto: cinque morti | Una vittima anche a Roma

Tre giovani sono morti in un incidente stradale in località Musetta, a Noventa di Piave (Venezia). Le vittime sono due ragazze di 25 e 24 anni e un giovane di 20 anni, deceduti in uno scontro frontale tra le due auto sulle quali viaggiavano. Inutili i soccorsi: i tre, dopo essere stati estratti dalle lamiere, erano già morti. Morte anche madre e figlia in un altro scontro nel Veronese. Una vittima e una ferita grave anche ad Anguillara Sabazia (Roma).