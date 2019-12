Dopo le polemiche sulla vignetta, la sindaca di Roma ha interrotto la collaborazione che il fumettista Mario Improta aveva, a titolo gratuito, con Roma Capitale

La sindaca Virginia Raggi ha revocato l’incarico al disegnatore Mario Improta dopo il caso esploso sulla vignetta in cui la Ue viene paragonata al lager di Auschwitz. La Sindaca, secondo quanto si apprende, ha sentito telefonicamente il disegnatore e gli ha chiesto di interrompere immediatamente la collaborazione a titolo gratuito con Roma Capitale. Contro la vignetta, che il disegnatore ha poi modificato, si era scagliato il Pd, la comunità ebraica di Roma e anche l’Auschwitz memorial.

“Arbeit macht frei” era un’illusione cinica che le SS davano ai prigionieri di #Auschwitz. Quelle parole sono diventate una delle icone dell’odio umano. È doloroso per la memoria di Auschwitz e delle sue vittime vedere questo simbolo strumentalizzato e vergognosamente abusato”. Anche l’Auschwitz memorial in un tweet condanna la vignetta del fumettista Mario Improta nella quale l’Ue è paragonata al lager nazista di Auschwitz e l’Uk ad un piccolo deportato che fugge. La vignetta è stata poi modificata dal disegnatore paragonando al Ue ad una latrina. Sul caso esploso ieri torna alche il deputato di Italia Viva, Filippo Sensi. “Non ho ancora sentito le scuse di @virginiaraggi per avere affidato a #Marione la sua campagna di educazione civica (sic!) nelle scuole, pagata dai romani. Non ho ancora sentito parole chiare e l’interruzione ORA di una collaborazione andata avanti in tutti questi giorni #shame”, scrive su twitter riferendosi al fatto che Mario Improta ha illustrato l’opuscolo del Campidoglio distribuito nelle scuole