Posta foto mentre fa il dito medio a Salvini, lui rilancia su tweet “personcina educata”

Una ragazza, che si definisce “artista incompresa, gattara, amante della carbonara e di ogni cosa grassa, 19 y.o. portati male”, posta un tweet in cui si vede lei in primo piano su un aereo che mostra il dito medio riferendosi a Matteo Salvini che dorme qualche poltrona più in là.

Lui rilancia il tweet e aggiunge il commento: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”. Quindi scoppia il caos sui social e la ragazza diventa oggetto di polemiche, attacchi e insulti sul web. “Sta facendo il giro della rete questa “bellissima” foto che in molti ci hanno segnalato… Complimenti alla signorina per l’educazione.

E poi sarebbe Salvini che semina odio… Ma noi non odiamo nessuno e auguriamo buona vita e Buon Natale anche a lei e al suo dito medio”, si legge sul tweet del sito ufficiale “Lega-Salvini premier”. Ma sono soprattutto i militanti della Lega che insorgono e parlano di “stupidità manifesta e condivisa”, di “pescetta eroina” e “diversamente intelligente”, solo per citarne alcuni. “La stronzetta vorrà farsi un po’ di pubblicità? – è il tweet di Annaelegalità – spero affoghi nella (seguono disegni di escrementi disegnati ndr)tanto il suo posto è quello!”. La ragazza chiude gli account sui social e per il momento non replica.