IN PRIMO PIANO/ E adesso Venezia trema davvero

L’appello degli albergatori ai turisti: tornate, nessuna emergenza.Preoccupazione in laguna, boom cancellazioni inizio 2020. Capodanno -50%

“Venite a Venezia. Troverete una città bellissima e sostenibile, che in poche ore è tornata alla normalità”. A un mese dall’evento eccezionale dell”acqua granda’ del 12 novembre, l’appello arriva dall’Associazione Veneziana Albergatori, direttamente alla sede della Stampa Estera, per scongiurare il danno su danno: l’effetto che le immagini della città sommersa ha avuto sui turisti di tutto il mondo.

“Da metà novembre – racconta il presidente AVA, Vittorio Bonacini – viviamo un calo di prenotazioni senza precedenti, con una flessione che non si è registrata nemmeno dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Nel primo mese abbiamo avuto un picco del 45% di disdette” con un’emorragia “inarrestabile anche nei primi mesi del 2020, tra cancellazione di eventi, convegni e altri importanti appuntamenti programmati in città fino a primavera.

Se il Natale non è mai stato un periodo da tutto esaurito – prosegue – un dato eclatante è quello del Capodanno: lo scorso anno l’occupazione era al 100%, quest’anno è sotto il 50”.

Quelle immagini, con l’acqua che entrava a San Marco, il vento che rompeva finestre e rovesciava gondole, hanno fatto il giro del mondo. “L’acqua alta è un fenomeno ordinario passeggero, che da sempre fa parte della vita dei veneziani – prosegue Bonacini – Ma quella marea ha raggiunto un livello eccezionale per una coincidenza rarissima di quattro fattori assolutamente sporadici e straordinari. Quello che non si racconta è che tutta quella violenza è durata un’ora e mezzo, che dopo tre ore la marea ha lasciato Venezia e che la città si è rapidamente riappropriata della sua vita”. “Con i mei collaboratori – assicura la vicepresidente AVA, Stefania Stea – abbiamo tirato su l’acqua di notte e i clienti a colazione non si erano nemmeno accorti di quel che era accaduto. La gente si è sistemata le botteghe e ha ripreso la sua vita. Il mercato del pesce il giorno dopo era aperto e oggi solo otto pontili non funzionano. Tutto il resto della città, si”.

Il calo drastico delle prenotazioni tocca le 400 strutture di albergatori dell’Ava, ma anche B&B e a catena ristoranti, commercianti, artigiani e tutto l’indotto del settore turistico.

In particolare, a fuggire le bellezze di Rialto e San Marco, racconta il direttore AVA, Claudio Scarpa, “sono il mercato americano e inglese, nostri primi clienti”. Con i francesi “rappresentano circa il 40% del fatturato turistico della città.

E sono i clienti più alto spendenti”. A questo si aggiunge la conta dei danni: “ieri il Comune diceva 400 milioni, ma la scadenza per la presentazione delle richieste di risarcimento è il 31 gennaio”. E poi, prosegue Bonacini, “6 milioni al sistema museale e 30 milioni alle strutture alberghiere”.

Si combatte anche contro situazioni paradossali e mala informazione come le “lettere di clienti che ci dicono di avere un figlio di 8 anni, alto 125 centimetri, chiedendo se per lui Venezia non sia troppo pericolosa, se rischia di affogare – dice ancora Scarpa – Altri disdicono ‘per via del terremoto’. Ma il terremoto lascia seri danni. L’acqua alta si ritira”. E poi c’è la conta delle responsabilità e i problemi quotidiani di una meta turistica come Venezia, dal Mose ai flussi di massa.

“Spesso Venezia è intasata di turisti mordi e fuggi, che magari dormono a centinaia di chilometri e vengono solo per qualche ora”, dice Bonacini. Secondo i dati AVA, sono 2 su 3 dei 30 milioni di turisti l’anno della città. “Molto diverso è il turismo che resta, va alla Fenice per i concerti e scopre la nostra offerta culturale. Il problema – aggiunge – è governare i flussi e cominciare a contingentare l’accesso per il turismo pendolare. Non si può arrivare a San Marco tutti insieme, alla stessa ora”. Quanto alle grandi navi, conclude, “abbiamo visto cosa può accadere e non deve ripetersi. Dobbiamo iniziare a trovare accordi con le compagnie marittime per una programmazione e calendarizzazione seria degli accessi al porto di Venezia, come accade nel resto del mondo”.

