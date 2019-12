Vento fortissimo tra Sabaudia e Terracina: strade impraticabili e alberi caduti

Il maltempo infuria sul litorale pontino, alberi caduti rendono difficili i tratti di strada che collegano Sabaudia a Terracina. Manca la corrente da stanotte in molte abitazioni dei due comuni . Nella notte una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale causando danni anche alle strutture agricole. Tante le serre danneggiate. Al momento via Lungo Sisto è chiusa per la presenza di una grossa pianta di eucalipto collassata e finita sull’asfalto portandosi dietro i cavi della corrente elettrica. Alberi su strada anche su via Monte Circeo nel comune di San Felice Circeo. Già nella giornata di ieri erano stati molteplici gli interventi delle associazioni di protezione civile e dei vigili del fuoco dei comuni del promontorio del Circeo. L’allerta è prevista anche per le prossime ore.