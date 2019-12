Ospedali sicuri, il prefetto stoppa lo sciopero dei vigilantes

“Con un’ordinanza il Prefetto di Roma ha ordinato che tutto il personale degli istituti di vigilanza privati che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della Regione Lazio svolga per l’intera giornata del 24 dicembre le prestazioni lavorative cui ordinariamente è tenuto. In ragione del grave ed imminente pregiudizio a fondamentali diritti, costituzionalmente garantiti, della persona che l’astensione è in grado di realizzare”. Lo rende noto l’assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

