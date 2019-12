Lutto nel basket in carrozzina, muore a 23 anni Tobia Di Monte

E’ morto ieri ( a causa di un tumore) a soli 23 anni Tobia di Monte, ala del S.Lucia Sport Roma. Nato a Napoli nel 1966 aveva esordito nel basket in carrozzina con il S.Lucia nel 2017, aveva vinto la medaglia d’oro dell’Euroleague 3. In maglia azzurra aveva partecipato ai mondiali under 23 del 2017 a Toronto. Da tempo combatteva con un sarcoma che in età giovanissima gli aveva portato via una gamba. Per questo dal 2016 aveva iniziato a giocare a basket in carrozzina, lui che sin da piccolo era una promessa del Frosinone calcio, sogno interrotto a causa della malattia. Al Santa Lucia Roma aveva trovato l’ambiente ideale, lui che, essendo già atleta, ci aveva messo pochissimo a capire le regole del gioco e ad entrare nello spirito di tutti i compagni di squadra che oggi ne piangono la scomparsa più che come giocatore “Come un amico – dice uno dei veterani della formazione romana Matteo Cavagnini – perché oltre ad essere bravissimo nel gioco era una persona genuina e dolcissima che sapeva parlare con gli adulti ed i ragazzini”.

