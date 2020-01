Il solito Mattarella, l’ipocrisia della politica

Le solite parole, i soliti discorsi intrisi di retorica, non destano interesse nè emozioni. Il rituale del discorso di fine anno di un grigio presidente della Repubblica è materia obbligata per i media, tv, carta stampata, tutti costretti a riprendere, chiosare, commentare le parole di Mattarella. Ma dietro e sotto quella immagine stereotipata non c’è niente. L’Italia va in malora, arranca, la politica è in tilt, non è decisamente all’altezza. Ma l’ipocrisia di chi ha il potere induce o costringe a mentire. Non ci crede nessuno, a quei discorsi retorici e pomposi. E nessuno ha il pudore di tacere o il coraggio di chiedere scusa al paese per la manifesta incapacità di risolvere i mille problemi. Siamo in mano a un pugno di incompetenti e il presidente della Repubblica non ha il coraggio di denunciare la situazione. Tace, sfuma,

