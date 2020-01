SCHEDA/ LA LUNGA ESCALATION TRA GLI USA E L’IRAN

– Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono costantemente intensificate negli ultimi mesi, a partire dall’inasprimento delle sanzioni imposte da Washington all’Iran. Una mossa che ha spinto Teheran a riprendere l’attività nucleare, infiammando il Golfo con una serie di incidenti. Fino ad arrivare al raid americano di stanotte sull’aeroporto di Baghdad in cui è rimasto ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Ecco, in sintesi, i principali passaggi dell’escalation: – LA LISTA NERA DEL TERRORE – L’8 aprile 2019 Washington dichiara le milizie d’elite iraniane, i pasdaran o Guardiani della Rivoluzione, un gruppo «terrorista». Anche la Quds Force, la divisione per le operazioni all’ estero, viene inclusa nell’elenco. Il 5 maggio, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton annuncia il dispiegamento di una portaerei e di una task force di bombardieri in Medio Oriente. – TRAMONTA L’ACCORDO NUCLEARE – L’8 maggio, un anno dopo che Washington si era ritirata unilateralmente dall’ accordo internazionale del 2015 che limitava il programma nucleare iraniano, reintroducendo le sanzioni, Teheran avverte che è pronta a riprendere l’attività nucleare. Trump annuncia nuove misure contro i settori siderurgici e minerari dell’Iran. – ATTACCHI ALLE NAVI – Il 12 maggio, quattro navi, tra cui tre petroliere, vengono danneggiate da misteriosi attacchi nel Golfo. Gli Stati Uniti accusano l’Iran e il 25 maggio annunciano il dispiegamento di altri 1.500 soldati in Medio Oriente – IL DRONE AMERICANO ABBATTUTO – La Guardia rivoluzionaria iraniana fa sapere il 20 giugno di avere abbattuto un drone americano che aveva violato lo spazio aereo iraniano vicino allo Stretto di Hormuz. Trump annuncia una rappresaglia, ma vi rinuncia all’ultimo minuto. Il 24 giugno, Trump vara sanzioni finanziarie «severe» contro il supremo leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei e alti leader militari iraniani. Il primo luglio, l’Iran annuncia di aver violato il limite imposto all’arricchimento di uranio nell’accordo del 2015. – ATTACCO AL PETROLIO SAUDITA – Il 14 settembre, attacchi aerei rivendicati dai ribelli huthi dello Yemen appoggiati dall’Iran provocano violenti incendi a due importanti impianti petroliferi sauditi. Teheran è accusato dagli Usa di esserne responsabile, ma nega ogni coinvolgimento. Il 20 settembre, Trump annuncia «le più alte sanzioni mai imposte a un Paese», colpendo la banca centrale iraniana. Il 7 novembre, Teheran riprende l’arricchimento dell’uranio nel suo impianto sotterraneo di Fordo. – IL SOSTEGNO USA ALLE PROTESTE IN IRAN – Ira di Teheran per il sostegno Usa alle proteste di piazza esplose nel Paese il 15 novembre dopo un aumento dei prezzi del carburante. La Casa Bianca condanna l’Iran per aver usato «armi letali» durante le manifestazioni in cui si contano diverse vittime. – ASSEDIO ALL’AMBASCIATA USA DI TEHERAN – Il 29 dicembre, gli Stati Uniti lanciano attacchi aerei contro le basi di un gruppo filo-iraniano in Iraq, uccidendo almeno 25 combattenti. I raid fanno seguito ad alcuni attacchi missilistici contro gli interessi statunitensi in Iraq: in uno di questi, il 27 dicembre, viene ucciso un ‘contractor’ americano. Il 31 dicembre manifestanti filo-iraniani tentano un assalto all’ambasciata americana a Baghdad, assediata per un’intera giornata. Trump avverte Teheran che potrebbe «pagare un prezzo molto alto» – L’UCCISIONE DI SOLEIMANI – Il 3 gennaio 2020 un attacco degli Stati Uniti uccide il comandante iraniano della Forza Quds, in Iraq. Il Pentagono afferma che Trump ha ordinato il raid «per proteggere la nostra gente e i nostri interessi nel mondo».

