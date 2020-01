SCHEDA/ MQ-9 REAPER, IL DRONE DELL’ATTACCO A SOLEIMANI

– Con una gittata di 1.800 chilometri e la possibilità di raggiungere i 15mila metri di altitudine l’MQ-9 ‘Reaper’, originariamente conosciuto come Predator B, è un «aeromobile a pilotaggio remoto» sviluppato dalla statunitense General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Sarebbe stato uno di questi droni, coadiuvato da un altro della stessa ‘famiglià di Predator, a sparare quattro missili contro due auto che stavano trasportando questa mattina il generale iraniano Qassem Soleimani ed altri alti funzionari a Baghdad. Questo velivolo (che costa circa dieci milioni di dollari, sensori compresi) è in dotazione da circa dieci anni anche all’Aeronautica Militare italiana, che lo usa disarmato, per compiti di sorveglianza e ricognizione. Uno di questi esemplari, utilizzato per la missione Mare Sicuro e appartenente al Gruppo velivoli teleguidati del 32/o Stormo dell’Aeronautica militare di Amendola (Foggia), è precipitato lo scorso novembre in Libia per cause ancora non chiarite. Questo tipo di drone, come si legge sul sito ufficiale dell’Aeronautica statunitense, è specializzato nel condurre offensive mirate, contro target specifici. Il primo prototipo si è alzato in volo nel 2001. «Data la sua lunga autonomia, i sensori a largo raggio, le componenti di comunicazione e le armi di precisione – spiega il sito – fornisce una capacità unica di eseguire attacchi contro obiettivi di alto valore». Ma l’aereo, con un’apertura alare di oltre 20 metri e una velocità superiore ai 400 km orari, garantisce elevate prestazioni anche nelle operazioni di pattugliamento, ricerca e soccorso, così come in quelle di intelligence, sorveglianza, «acquisizione di bersagli» e ricognizione. Nell’attacco condotto contro il generale iraniano Soleimani, è stato coadiuvato anche da un altro drone, l’MQ-1C Grey Eagle, anch’esso facente parte del sistema Predator, che è composto essenzialmente da tre elementi: il velivolo; la stazione di controllo a terra, una vera e propria cabina di pilotaggio che grazie ad un collegamento satellitare può guidare l’aereo durante le operazioni anche a centinaia di chilometri di distanza; una stazione di raccolta dati, dove vengono analizzate in tempo reale le immagini ricevute dal velivolo e, attraverso un nodo di telecomunicazioni, ritrasmesse alle unità operative. Gli obiettivi sono stati colpiti mentre erano a bordo di due Suv nei pressi dell’Aeroporto Internazionale di Baghdad, dove pare fossero da poco atterrati con volo di linea proveniente da Damasco

