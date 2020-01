ASL ROMA 1: RIAPRE CONSULTORIO VIA SILVERI CON MEDESIMI SERVIZI E PERSONALE

“Così come condiviso con la Regione Lazio e con il Laboratorio di Quartiere San Pietro – Cavalleggeri, il 13 gennaio riapriranno le attività consultoriali in via Silveri 8. Il personale che opererà presso il Consultorio Familiare è il medesimo che prestava precedentemente servizio presso la struttura. Il presidio di via Silveri è sede anche del servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (TSRMEE) con cui le attività consultoriali si integreranno, coprendo così un’area di bisogni della salute della donna e del bambino più ampia.Nella individuazione dei locali e degli spazi necessari alla riapertura si è tenuto conto di quanto previsto dal DCA n. 8/2011 che indica i requisiti minimi strutturali e, a tal fine, nelle ultime settimane sono stati effettuati dei lavori per aumentare il numero dei locali dedicati alle attività ambulatoriali.

Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1, nel ringraziare il personale dell’Azienda per il lavoro fatto in quest’ultimo periodo, sottolinea anche il rapporto di favorevole collaborazione instaurato con il Laboratorio di Quartiere San Pietro – Cavalleggeri e, in particolare, con il coordinatore Giorgio De Santis al quale aveva già rivolto l’invito a essere presente il 13 per poter condividere insieme questa nuova fase di sviluppo del Presidio, in un auspicabile clima di serenità e di corretta informazione ai cittadini”.Lo comunica in una nota la ASL Roma 1.

