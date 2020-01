BASKET IN CARROZZINA/ Domenica derby romano tra Giovani e Tenaci e SSLazio

L’appuntamento è alla palestra della Fondazione S.Lucia di via Ardeatina 306. Alle 15.30 c’è il derby romano tra Giovani e Tenaci e SSLazio nel quadro della 2° partita di campionato giovanile di basket in carrozzina. Un appuntamento importante e significativo per lo sviluppo di una disciplina che a livello nazionale eè già adulta ma che sta vedendo una seconda generazione di giovanissimi farsi avanti. Il derby è appunto del campionato giovanile e vede di fronte due realtà sportive emergenti. L’Asd Lazio Basket guidato da Moreno Paggi partecipa da diversi anni ai tornei nazionali e gioca abitualmente presso il Centro Sportivo Pamphili Village, nel quartiere Trullo (Roma Sud) ha da poco acquisito la sponsorizzazione delll’INI, Istituto Neurotraumatologico Italiano che mette a disposizione un proprio medico a bordo campo. La “Giovani e Tenaci A.S.D.” è nata a luglio 2017, con lo scopo principale di avviare e far praticare a ragazzi con diverse disabilità anche gravi, il basket in carrozzina, ha in squadra 17 giovani,molti provenienti dal reparto di riabilitazione della Fondazione Santa Lucia. che mette a disposizione la palestra per gli allenamenti e le partite.

