Viterbo assediata dagli storni, arrivano le ditte specializzate e i dissuasori

di WANDA CHERUBINI

Viterbo è invasa dagli storni da giorni, una situazione che sta rischiando di giungere anche ad un allarme igienico-sanitario con il guano degli stormi che ha colpito numerose zone della città. Molte anche le auto che sistematicamente vengono imbrattate con la necessità di continui lavaggi. Alcuni cittadini, inoltre, nei giorni scorsi, hanno cercato di pulire i piazzali esterni delle proprie abitazioni, ma la pulizia dura poco perché nel giro di qualche ora gli uccelli tornano a risporcare tutto. I cittadini hanno, quindi, sollecitato l’amministrazione comunale a trovare soluzioni in merito, visto che è vicino anche il rischio sanitario. Ma è il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena ad annunciare oggi su Facebook la presenza per le strade cittadine di ditte specializzate nella sanificazione. “Ditte specializzate impegnate nella rimozione del guano degli storni che hanno invaso la città. Procederanno quindi alla sanificazione della zona”- si legge nella nota di Arena. Ma il primo cittadino scrive anche: “Sono belli da vedere, ma fanno danni a non finire, stiamo cercando di risolvere questo problema con dissuasori sonori”. Ed, infatti, Arena ha dato il via all’acquisto di 12 dissuasori sonori, preferendoli ai falchetti cacciatori. Il costo previsto per ogni dissuasore è di circa 500 euro.