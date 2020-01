Ferrovie, Termini ko: lunedì infernale per i pendolari: ritardi di oltre 1 ora

Alle 6,55 la paralisi sui binari della stazione Termini per un guasto ai sistemi di controllo: l’Italia divisa in due per 3 ore

Disagi fin dalle prime ore di questa mattina per i tanti viaggiatori di passaggio per la stazione Termini di Roma. Alle 6,55 a causa di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione della stazione della Capitale, la linea è rallentata su tutto il nodo di Roma. Nel corso della mattinata, numerosi treni hanno subito cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso. Inoltre sono segnalati ritardi fino a 60 minuti. Risolto il problema intorno alle 9,30, ora la situazione sta tornando progressivamente alla normalità, la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, rallentata dalle 6.55 per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini. Lo ha riferito Rete ferroviaria italiana, spiegando che è in atto “la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza”. Forti disagi per migliaia di pendolari.

