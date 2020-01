Novità alla Rems di Subiaco: aperto lo spazio ricreativo

Un campo multifunzionale per attività all’esterno, inaugurato alla presenza del Direttore Generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, del Direttore Sanitario Aziendale, Velia Bruno, del Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia, del Direttore Sanitario dell’Ospedale di Subiaco, Franco Cortellessa e del personale impiegato nella struttura.

Oltre 1000mq di area attrezzata, destinati agli utenti della REMS “Castore” di Subiaco che viene consegnata all’Ospedale Angelucci di Subiaco. Visitati anche gli altri cantieri attualmente aperti nell’ospedale sublacense, tra cui il Pronto Soccorso e l’Elisuperficie.

“È stato per me un grande piacere questa mattina consegnare ai nostri medici le chiavi dell’area – commenta il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito –. Uno spazio esterno importante, non solo per le attività riabilitative, ma anche per garantire alle persone ospitate in Rems di poter fruire uno spazio esterno fondamentale per proseguire il loro percorso di cura in serenità e in un ambiente idoneo. Si tratta di un campo multifunzione per lo sport, per lo svago, per la socializzazione. Sono lieto di constatare anche che, grazie all’impegno, al lavoro di tutti gli operatori, la REMS è pienamente integrata nel tessuto di questo territorio che si dimostra accogliente e solidale”.