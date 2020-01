SANITÀ: AURIGEMMA, ANCHE OGGI 500 IN ATTESA PRONTO SOCCORSO

«Sono settimane che denunciamo il caos nei pronto soccorso della nostra regione, rimarcando i disagi con cui devono convivere i cittadini. Dalla Regione, però, nulla si muove, tutto tace. Anche oggi, alle ore 15 sono quasi 500 le persone nei nostri pronto soccorso, in attesa di un posto letto». Così in una nota il consigliere regionale FdI del Lazio Antonello Aurigemma. «Questa è la realtà della nostra sanità – aggiunge – ma Zingaretti risulta sempre più impegnato nel suo ruolo di Segretario Nazionale del PD e nelle campagne elettorali dell’Emilia Romagna e della Calabria, dimenticandosi però che a oggi è ancora Governatore del Lazio. Se non è in grado di dare risposte alle tante problematiche della Regione, a partire dalla sanità, allora si dimetta cosi potrà dedicarsi unicamente al suo partito e consentendo ai cittadini del Lazio di avere un governatore a tempo pieno

Ti potrebbero interessare anche: