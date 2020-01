SARDINE: SANTORI, ‘NON MOLLIAMO SE CENTROSINISTRA PERDE IN E.ROMAGNÀ

– «Non molleremo di sicuro se il centrosinistra perderà le elezioni in Emilia-Romagna. Come movimento delle sardine non temiamo una sconfitta della coalizione di centrosinistra, non temiamo la vittoria della Borgonzoni in questa Regione. La temiamo a livello personale, perché sappiamo l’effetto che avrà nei prossimi 5 anni. Ma non la temiamo come movimento delle sardine perché siamo in una fase di costruzione e torneremo a costruire un fenomeno e una dimensione nazionale». Così Mattia Santori, portavoce delle sardine, a margine dell’evento di piazza VIII Agosto a Bologna

