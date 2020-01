ASL Roma 5: “A Colleferro il primo Ambulatorio Nefrologico italiano dedicato alla Terapia Anticoagulante”

“Aperto presso l’ospedale Parodi Delfino di Colleferro il primo ambulatorio in Italia dedicato alla terapia anticoagulante. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie all’impegno e alla stretta e costante collaborazione tra la ASL Roma 5, la Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero di Colleferro e la Regione Lazio.

È stata proprio la sinergia tra gli uffici e la comunione d’intenti a portare alla nascita in provincia di Roma di un ambulatorio dedicato alla prescrizione dei DOACs presso la UOC di Nefrologia e Dialisi di Colleferro, diretta dal Dott. Luca Di Lullo. Presso il reparto è anche possibile eseguire esami ecocardiografici di controllo “indispensabili in via preliminare per la prescrizione/prosecuzione della terapia con farmaci anticoagulanti orali diretti”.