COMUNICAZIONE/ Meneghini&Associati sulla via della seta

E ancora seminari e forum rivolti agli operatori economici a Milano, Genova, Bruxelles, Vienna, Roma, Kazan, Almdorf, Ekaterinburg, Bolzano, Trieste, Parigi, Lugano, Torino, per dibattere di politiche macroeconomiche, trasporti e infrastrutture, innovazione, sicurezza energetica, oil&gas, Via della Seta, e di tanti altri temi di attualità economica internazionale. Business e relazioni culturali con l’effervescente mondo euroasiatico, senza barriere. Un dato fra tanti: gli scambi globali di Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Armenia – un’Unione da 180 milioni di abitanti – hanno registrato nel 2019 un raddoppio del trend, con un +46,5% rispetto all’anno precedente (fonti: XII Forum Economico Eurasiatico di Verona 24/25 ottobre 2019). Grande impegno nella diffusione della cultura eurasiatica, nelle sue svariate forme, volano per l’incontro interculturale attraverso l’universale linguaggio cinematografico, con l’affascinante rassegna appena inaugurata a Verona e Vicenza “Incontri con la Cultura russa” e dedicata quest’anno al maestro Karen Šachnazarov, e narrativo con il prestigioso premio italo-russo Raduga, per giovani narratori e traduttori, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione.