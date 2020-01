Al Grassi di Ostia nuovi servizi per donne con tumore al seno

Nascono il Laboratorio di Counselling per donne con tumore al seno e la‘Pink Room’, a servizio delle donne ammalate he, dopo la cura, saranno seguite dalla Psicoterapeute, ma anche da Estetiste che le aiuteranno a riprendere la consapevolezza di sé. Si tratta di un servizio molto importante, scientificamente dimostrato, che permette l’integrazione tra cura medica, attenzione, Psicologia e ripresa dell’amore per il proprio corpo”, spiega il dg della Asl Roma 3, Vitaliano De Salazar inaugurando i nuovi servizi presso l’Oncologia Day Hospital del nosocomio lidense G.B. Grassi. Questi servizi partono dall’assunto di una presa a carico integrale della paziente, di una maggiore umanizzazione delle cure, di un rapporto tra Sanità e Salute da un lato, Benessere fisico ma anche mentale dall’altro.Il carcinoma mammario (CM) è il tumore invasivo più comune nelle donne in tutte le fasce d’età, sebbene con percentuali diverse: 41% nelle giovani; la percentuale cala al 22% nelle adulte e anziane. Sono centinaia ogni anno le donne che ne vengono colpite che si rivolgono per la terapia al Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Ostia.Nonostante l’Italia vanti il tasso medio di sopravvivenza a 5 anni (87%) più alto della media in Europa (82%) (fonte Airtum, 2018) va sottolineato che trattamenti quali intervento chirurgico, radioterapia, svuotamento ascellare, chemioterapia e terapia ormonale possono causare effetti a lungo termine che inevitabilmente contribuiscono a peggiorare la Qualità della Vita (QdV) dei pazienti. Da qui l’idea del Counselling.